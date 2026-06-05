Víctimas de abusos protestarán si el papa León XIV no las recibe en su visita a España

El portavoz de Reparación Integral Ya (RIYA), Miguel Hurtado, lamentó este viernes que a menos de 24 horas de la llegada de León XIV a España las víctimas de pederastia clerical no tengan una respuesta oficial de si el papa se reunirá con ellas, y anunció que, de no ser así, protestarán ante su residencia.

"Resulta indignante comprobar cómo mientras el papa mantiene una política de puertas abiertas para políticos, empresarios y diversos poderes fácticos españoles, adopta simultáneamente una postura de puertas cerradas a cal y canto para los supervivientes de pederastia clerical", lamentó en un comunicado el portavoz de RIYA y primer denunciante del caso de pederastia de la abadía de Montserrat, en Barcelona (noreste de España), que el pontífice visitará el día 10.

En el escrito anunció que en caso de mantenerse la falta de confirmación de una reunión, a las 16:00 horas del próximo domingo llevará a cabo una 'performance' de protesta en las inmediaciones de la Nunciatura Apostólica, residencia del pontífice durante su estancia en Madrid.

Pese a las "reiteradas" solicitudes de interlocución, Hurtado aseguró que la Santa Sede no ha confirmado hasta el momento si las víctimas serán recibidas por el pontífice durante su viaje apostólico a España. Aunque convocara "en el último minuto", eso implicaría que muchas víctimas no podrían desplazarse al encuentro, "una intolerable discriminación en función de la geografía".

Hurtado criticó que las víctimas sigan sin ser consideradas "interlocutoras válidas" y que Robert Prevost haya priorizado en su agenda reunirse "con las élites". Sin embargo, "ha sido incapaz de encontrar un hueco" para reunirse con las víctimas, lo que a su juicio "no refleja falta de tiempo sino falta de compasión cristiana y sentido de la responsabilidad".

"Antes de dar lecciones de ética y moral sobre la inteligencia artificial, el cambio climático o la paz en el mundo, el papa debería poner su casa en orden. No hay que olvidar que León XIV es el mayor empleador de pederastas del mundo", advirtió Hurtado, que añadió que esa es la "dura realidad" que el pontífice "no quiere escuchar".

"Consecuencias nefastas" de visitar Montserrat

Durante la 'performance', Hurtado se dirigirá a una representación visual de León XIV para exponer las "consecuencias nefastas" que tendrá para las víctimas su visita el próximo miércoles a la abadía de Montserrat, que según el denunciante es la primera institución católica española que se ha declarado "insumisa moral" al negarse a implementar el acuerdo de reparación alcanzado a principios de año entre el Gobierno español y la Iglesia.

"La visita del papa (a la abadía) no solo supone un acto de violencia institucional y retraumatización secundaria para las víctimas de Montserrat, sino que implica el riesgo de dinamitar el acuerdo alcanzado, al alentar que las instituciones católicas de toda España sigan su ejemplo", concluyó.

Además, el próximo lunes, día en que el papa asistirá al Congreso de los Diputados, Hurtado protestará en las inmediaciones de la Nunciatura (hasta donde el perímetro de seguridad le permita) para denunciar el bloqueo de la ley de imprescriptibilidad que se tramita en el Parlamento para evitar que los delitos sexuales graves contra menores queden impunes.

La protesta tendrá lugar a las 9:00, una hora antes de la que llevarán a cabo en el mismo lugar asociaciones y colectivos de víctimas de abusos en la Iglesia para protestar por el hecho de que el papa no se reúna con ellos.

La agenda oficial

La visita comenzará en Madrid el sábado 6, con una audiencia a los Reyes de España y un discurso ante las autoridades y el cuerpo diplomático en el Palacio Real. También visitará el centro "CEDIA 24 horas" de Cáritas Madrid y participará en una vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Lima. El domingo 7 de junio presidirá la misa de Corpus Christi en la Plaza de Cibeles y la posterior procesión. Por la tarde mantendrá un encuentro con representantes de la cultura, el arte, la economía y el deporte en el Movistar Arena.

El lunes 8 de junio se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y se convertirá en el primer papa en pronunciar un discurso en el Congreso de los Diputados. Además, se reunirá con los obispos españoles, visitará la Catedral de la Almudena y concluirá la jornada con un encuentro multitudinario en el estadio Santiago Bernabéu. Al día siguiente agradecerá el trabajo de más de 20.000 voluntarios en IFEMA antes de viajar a Barcelona.

En la capital catalana rezará en la Catedral, participará en una vigilia en el Estadio Olímpico y visitará el centro penitenciario Brians 1, la Abadía de Montserrat y la iglesia de San Agustín. El acto central será la misa en la Basílica de la Sagrada Familia, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí y la inauguración de la Torre de Jesucristo.

La agenda reservada que puede dar sorpresas

En los horarios del programa oficial se observa que León XIV podrá tener algo de tiempo para la agenda privada durante las tardes, antes de los grandes actos.

Se espera que pueda ser en esos momentos cuando reciba a una representación de las víctimas de los abusos por parte del clero. Lo mismo puede ocurrir con otros colectivos de diversos ámbitos de la realidad española.

También en la Nunciatura, según se ha conocido, volverá a encontrarse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien fue recibida en el Vaticano el pasado 1 de junio. Hará lo propio en Barcelona, donde se reunirá en el Palacio Episcopal al presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Y otras de las sorpresas con la que se especula es un posible encuentro con el cantante Bad Bunny, que se encuentra en Madrid esos días con su gira de conciertos. El arzobispo de Madrid, José Cobo, no descartó esta posibilidad y por lo que se ha podido saber, Benito Antonio Martínez Ocasio, portorriqueño de familia muy católica, estaría encantado de poder conocer al papa estadounidense en persona.

La visita a España concluirá en Canarias, donde tendrá encuentros con migrantes en el puerto de Arguineguín y en el centro de acogida Las Raíces y celebrará dos misas.