"Descanse en paz...": Haaland despidió al rey noruego

El máximo referente del fútbol noruego, Erling Haaland, usó las redes sociales para expresar su pesar por la muerte del rey Harald V, quien hace unas semanas había encabezado la recepción de Estado al plantel "vikingo", tras su exitoso paso por el Mundial 2026.

"Descanse en paz, rey Harald", puso el goleador de Manchester City, junto a una bandera.

"Gracias por todo lo que significó para Noruega. Fue un honor conocerlo", agrega la publicación.

La reacción de Haaland aparece como natural dado el impacto que ha provocado en Noruega el deceso del monarca, quien gozaba de un profundo y transversal respeto, por la forma en que desarrolló su rol de jefe de Estado, caracterizada por la sencillez y humildad.