Los autos Skoda Enyaq y Cupra Born forman parte de la nueva flota eléctrica de vehículos con que Países Bajos está equipando a su policía, en el marco de un proyecto de sustentabilidad que incluye otras iniciativas en los cuerpos de seguridad.

El Enyaq, de fabricación checa, tiene una velocidad máxima de 180 kilómetros por hora y autonomía de hasta 540 km., según el modelo. En tanto, el Born es parte del catálogo de la española SEAT, pero armado en Alemania, y tiene 200 km/h y hasta 600 km. en los respetivos ítems.

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