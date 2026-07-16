Times Square ya vive la final del Mundial con carteles luminosos de Lionel Messi y Lamine Yamal
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Este viernes, en la famosa intersección neoyorquina Times Square, se desplegaron carteles luminosos de Lionel Messi y Lamine Yamal, principales figuras de Argentina y España, que se enfrentarán en la final del Mundial este domingo a las 15:00 horas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
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