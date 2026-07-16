Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y lluvia
Santiago10.1°
Humedad84%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Times Square ya vive la final del Mundial con carteles luminosos de Lionel Messi y Lamine Yamal

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Este viernes, en la famosa intersección neoyorquina Times Square, se desplegaron carteles luminosos de Lionel Messi y Lamine Yamal, principales figuras de Argentina y España, que se enfrentarán en la final del Mundial este domingo a las 15:00 horas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados