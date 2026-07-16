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Camiseta que Pelé usó en final del Mundial de 1958 fue subasta por 4,9 millones de dólares

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La camiseta que Pelé vistió en la final que ganó Brasil en el Mundial de Suecia en 1958 se subastó este jueves en la casa Sotheby's de Nueva York por 4,9 millones de dólares, convirtiéndose en el objeto más caro relacionado con la carrera deportiva del legendario astro brasileño.

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