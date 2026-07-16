El sistema frontal que afecta a la zona central del país ya ha comenzado a manifestar sus primeros efectos en la Región de Valparaíso. Durante las últimas horas, la principal preocupación se centró en la Avenida España, la vía neurálgica que une a Valparaíso con Viña del Mar, donde las condiciones climáticas provocaron la caída de un árbol de grandes dimensiones.

A pesar de la magnitud del ejemplar caído, la conectividad entre ambas comunas no se vio comprometida, lo que facilitó las labores de limpieza.

De acuerdo con lo informado, el escenario meteorológico para las próximas horas prevé un aumento significativo en la fuerza de los vientos y la llegada de lluvia firme.

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