Debido al sistema frontal que azota la Región del Biobío -que incluye fuertes vientos- se han registrado este jueves la caída de árboles en el centro de Concepción, provocando alteraciones en el tránsito vehicular de la capital penquista.

Respecto a la infraestructura habitacional, se reporta una vivienda con daño mayor en la región y al menos 100 con daños menores.

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