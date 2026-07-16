Sistema frontal en el Biobío provoca caída de árboles en el centro de Concepción
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Debido al sistema frontal que azota la Región del Biobío -que incluye fuertes vientos- se han registrado este jueves la caída de árboles en el centro de Concepción, provocando alteraciones en el tránsito vehicular de la capital penquista.
Respecto a la infraestructura habitacional, se reporta una vivienda con daño mayor en la región y al menos 100 con daños menores.
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