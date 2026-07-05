Turquía detiene a decenas de activistas opositores previo a la cumbre de la OTAN en Ankara

La Policía turca detuvo este domingo a decenas de activistas de partidos opositores y organizaciones de izquierda críticos con la OTAN, en el marco de las estrictas medidas de seguridad previas a la cumbre de la Alianza Atlántica que arrancará en Ankara el próximo martes.

Según informó el diario Cumhuriyet, los operativos policiales se llevaron a cabo de madrugada en varias provincias del país.

Los arrestados pertenecen a diversas formaciones integradas en una plataforma que, bajo el lema 'No a la coordinación con la OTAN', se opone a la membresía de Turquía en el pacto militar y llamaron a protestar contra la cumbre convocada para el 7 y 8 de julio.

Tres personas, entre ellas un dirigente local del Partido Laborista (EMEP) y un miembro de su organización juvenil, fueron arrestadas después de que las fuerzas de seguridad entraran por la fuerza en sus respectivos domicilios en la provincia noroccidental de Kocaeli.

Las redadas se extendieron por provincias clave como Kocaeli, Antalya y Esmirna. (FOTO: Pexels)

Denuncian "operaciones políticas destinadas a ofrecer a la OTAN un panorama idílico"

Asimismo, las redadas al amanecer se extendieron a la provincia sureña de Antalya, donde se registraron detenciones de militantes del Partido de los Trabajadores de Turquía (TİP) y de la Juventud Obrera, además de dos líderes sindicales, según reseñó el citado rotativo.

Por su parte, la 'Iniciativa de Lucha Socialista' denunció el arresto hoy de cinco de sus miembros en sus viviendas de la provincia occidental de Esmirna, bajo la acusación de "llevar a cabo actividades contra la OTAN".

La Asociación de Abogados Contemporáneos (ÇHD) calificó de "políticas" estas detenciones generalizadas, que se vienen sucediendo desde hace días de cara a la cumbre de la OTAN, y exigió el fin de estas prácticas.

"Nuestra presidenta de la filial de Estambul, la abogada Ezgi Önalan, fue detenida en una operación policial llevada a cabo en su domicilio antes del amanecer. Asimismo, hemos sabido que muchos de sus clientes fueron arrestados simultáneamente", denunció la ÇHD en un comunicado publicado hoy en sus redes sociales.

"Es una vergüenza": La oposición turca estalla contra las detenciones preventivas ante la OTAN. (FOTO: Pexels)

"Exigimos que cesen estas operaciones políticas destinadas a ofrecer a la OTAN un panorama idílico", agregó la organización de letrados.

Prohibición estricta de cualquier tipo de manifestación

En los últimos días, los tribunales turcos han enviado a prisión preventiva a 178 de más de 220 detenidos, como parte del despliegue preventivo para garantizar la seguridad del encuentro de los jefes de Estado y de Gobierno de los 32 países miembros de la Alianza.

El principal líder de la oposición, el socialdemócrata Özgür Özel, tachó estas detenciones de "vergüenza" y aseguró que "las autoridades le hacen la vida difícil a su propio pueblo solo porque vienen líderes extranjeros a la cumbre".

"Son detenciones preventivas, es cárcel preventiva. Todo el mundo sabe que estas personas no han cometido ningún delito. Todo el mundo sabe que serán puestas en libertad en cuanto se haya ido Donald Trump", declaró Özel.

Desde el pasado 28 de junio rige en toda la capital turca una prohibición estricta para cualquier tipo de manifestación, marcha o protesta, así como para la exhibición de pancartas o el reparto de folletos.