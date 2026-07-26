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Tópicos: Mundo | Rusia

Ataque ruso en supermercado ucraniano dejó dos muertos y trece heridos

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El líder de la Administración Militar de Chernígov, Dmitro Brizhinski, precisó que el dron impactó contra una tienda de la ciudad al norte de Ucrania.

El hecho se dio a plena luz del día y después de que Rusia enviara ocho misiles y 136 drones, de los que dos misiles y 27 aparatos no tripulados consiguieron impactar sus objetivos.

Ataque ruso en supermercado ucraniano dejó dos muertos y trece heridos
 EFE (referencial)
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Dos personas murieron y otras trece resultaron heridas al atacar Rusia un supermercado de la ciudad de Chernígov, en el norte de Ucrania, informaron este domingo las autoridades locales ucranianas.

"El enemigo ha atacado durante el día el supermercado ATB. Como consecuencia del ataque, han fallecido dos personas, entre ellas un niño de 10 años", escribió en su cuenta de Telegram el responsable de la Administración Militar de Chernígov, Dmitro Brizhinski, que también informó de que hay trece heridos.

"Se tiene constancia de trece heridos: cuatro hombres y nueve mujeres", según Brizhinski, que precisó que un dron ruso impactó sobre el establecimiento.

Brizhinski acompañó la información del ataque con una imagen del edificio que albergaba el supermercado, cuyos alrededores estaban llenos de escombros, y de cuyo interior salía una columna de humo.

Este ataque se produjo a plena luz del día, después de que la pasada madrugada Rusia atacó a Ucrania con un total de ocho misiles y 136 drones, según los datos publicados por la Fuerza Aérea de Ucrania en su cuenta de Telgram.

Dos de esos misiles y 27 aparatos no tripulados consiguieron impactar en sus objetivos.

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