Rusia atacó Zaporiyia con bombas guiadas: Al menos una mujer muerta y 11 heridos
Uno de los dispositivos impactó en una empresa industrial y el cuerpo de la víctima fatal fue encontrado entre los escombros, informó la policía ucraniana.
"Entre quienes necesitaron asistencia médica (por sus lesiones), hay tres niños, de tres, cinco y siete años", agregaron las autoridades.
Las víctimas de este ataque se suman a las otras seis personas que murieron en bombardeos rusos desde la noche del viernes a este sábado que condenó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.