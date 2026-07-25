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Tópicos: Mundo | Rusia

Rusia atacó Zaporiyia con bombas guiadas: Al menos una mujer muerta y 11 heridos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Uno de los dispositivos impactó en una empresa industrial y el cuerpo de la víctima fatal fue encontrado entre los escombros, informó la policía ucraniana.

"Entre quienes necesitaron asistencia médica (por sus lesiones), hay tres niños, de tres, cinco y siete años", agregaron las autoridades.

Rusia atacó Zaporiyia con bombas guiadas: Al menos una mujer muerta y 11 heridos
 EFE

Las víctimas de este ataque se suman a las otras seis personas que murieron en bombardeos rusos desde la noche del viernes a este sábado que condenó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

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Una persona murió y otras once resultaron heridas este sábado en la ciudad de Zaporiyia, al este de Ucrania, como consecuencia de un ataque ruso con bombas guiadas, informaron las autoridades locales.

"En Zaporiyia, agentes de Policía están rescatando a heridos de un ataque aéreo ruso. Los ocupantes golpearon la ciudad con tres bombas guiadas. Y una de ellas impactó en una empresa industrial", indicó en su canal de Telegram la Policia regional, que confirmó la muerte de una mujer cuyo cuerpo sin vida fue hallado entre los escombros.

Por su parte, Ivan Fédorov, responsable de la Administración Militar Regional de Zaporiyia, indicó que el número de heridos en este ataque era de once personas.

"Entre quienes necesitaron asistencia médica, hay tres niños, de tres, cinco y siete años", apuntó Fédorov.

Las víctimas de este ataque se suman a las otras seis personas que murieron en bombardeos rusos desde la noche del viernes a este sábado que condenó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien lamentó, antes de que trascendieran las consecuencias del ataque a Zaporiyia, otros diez heridos en otros puntos del país.

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