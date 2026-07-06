Los graves daños causados por el ataque ruso contra Kiev
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Al menos 14 personas fallecieron y otras 60 resultaron heridas producto de una serie de ataques de drones rusos en un edificio residencial de Kiev, en Ucrania.
De acuerdo a las autoridades rusas, el país lanzó 351 drones y 68 misiles de diversos tipos en contra de la capital ucraniana.
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