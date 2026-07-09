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Tópicos: Mundo | Europa | Ucrania

Rusia rechazó posible cierre del espacio aéreo en Ucrania sugerido por Trump

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La medida implicaría la actividad de la OTAN en ese territorio, uno de los motivos que alegó el Kremlin para iniciar la guerra, recordó el vocero Dmitri Peskov.

El presidente estadounidense dijo que Washington aplicaría el cierre "si es necesario" para prevenir un nuevo conflicto entre Kiev y Moscú en el futuro.

Rusia rechazó posible cierre del espacio aéreo en Ucrania sugerido por Trump
 EFE (archivo)

Aunque Trump deslizó esa posibilidad, al mismo tiempo admite que Ucrania podría no recibir ninguna garantía de seguridad en un posible acuerdo de paz con Rusia.

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El Kremlin rechazó este jueves la posibilidad del cierre del espacio aéreo en Ucrania, medida comentada por el presidente estadounidense, Donald Trump, debido a que ello implicaría la actividad de la OTAN en territorio ucraniano, uno de los motivos que alegó Moscú para iniciar la guerra.

"En cualquier caso, estaríamos hablando de que las fuerzas armadas de la OTAN operarán en territorio ucraniano. Esto es precisamente contra lo que se está llevando a cabo la operación militar especial (guerra de Ucrania). Esto debe entenderse", señaló el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Además, Peskov dejó claro que esta idea era nueva y que era la primera vez que oían declaraciones similares. "Nadie había hablado antes sobre el tema del cierre del espacio aéreo", añadió.

"Aún debemos estudiar hasta qué punto ese asunto ha sido trabajado", dijo.

Trump contestó de forma afirmativa el miércoles a la pregunta de un periodista sobre la posibilidad del cierre del espacio aéreo de Ucrania como parte de las medidas para garantizar la seguridad de Kiev por parte de Washington para prevenir un nuevo conflicto en un futuro.

"Si es necesario, sí", dijo el líder de la Casa Blanca en una reunión junto con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en el marco de la última cumbre de la OTAN en Turquía.

Sin embargo, al mismo tiempo, Trump reconoció que Ucrania podría ni siquiera recibir ninguna garantía de seguridad en un posible acuerdo de paz.

De cara a las negociaciones de paz, actualmente en pausa desde febrero, la parte ucraniana insiste en que necesita garantías de seguridad que puedan avalar que Rusia no vuelva a atacar al país vecino.

Al mismo tiempo, la parte rusa se ha mostrado hasta ahora totalmente inflexible en sus demandas hacia Kiev, exigiendo prácticamente su capitulación.

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