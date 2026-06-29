Unión Europea eleva exigencias de reciclaje a los fabricantes de autos

La Unión Europea (UE) adoptó este lunes la nueva normativa de circularidad para el diseño y la gestión de los vehículos al final de su vida útil, con el objetivo de facilitar su reutilización, reciclaje y tratamiento adecuado.

La medida, aprobada este lunes por el Consejo de la UE, cerró el procedimiento legislativo ordinario y comenzará a aplicarse de manera gradual dentro de dos años.

"Seis años después de la entrada en vigor de las nuevas normas, al menos el 15 % del plástico utilizado para fabricar vehículos nuevos deberá proceder del reciclaje, con el objetivo final de alcanzar un 25 % de plástico reciclado en un plazo de diez años", señaló el Consejo en un comunicado.

Además, al menos el 20% de ese plástico reciclado deberá obtenerse de vehículos que hayan llegado al final de su vida útil.

Nuevas exigencias para la industria automotriz europea

La nueva regulación también hará que los fabricantes sean responsables financiera y organizativamente de todo el ciclo de vida de sus vehículos, incluso cuando estos pasen a ser residuos.

"Esta responsabilidad ampliada del productor incluye promover el diseño circular y garantizar la recogida gratuita y el tratamiento adecuado de todos los vehículos al final de su vida útil", apuntó el Consejo.

El reglamento también aborda el problema de los "vehículos desaparecidos", es decir, aquellos que son desmantelados o exportados ilegalmente. Para ello, se reforzarán las medidas de trazabilidad y control.

Una vez que un vehículo sea considerado residuo, deberá ser tratado por una instalación autorizada y no podrá exportarse ni revenderse legalmente como vehículo usado.

Además, el reglamento prohíbe la exportación de vehículos usados que ya no sean aptos para circular, garantizando así que la UE cumpla sus compromisos de no contribuir a la contaminación en terceros países y de conservar materiales valiosos dentro de su territorio.

La norma se aplicará plenamente a automóviles particulares y vehículos comerciales ligeros. En tanto, camiones, motocicletas y vehículos de uso especial estarán sujetos a requisitos más acotados, principalmente orientados a asegurar su tratamiento adecuado.

Según datos comunitarios, más de seis millones de vehículos llegan cada año al final de su vida útil en la UE. Una gestión inadecuada genera contaminación y la pérdida de muchos materiales que pueden reutilizarse.

La industria de fabricación de automóviles es uno de los sectores que más recursos consume en la UE y uno de los mayores consumidores de materias primas, pero utiliza de forma insuficiente materiales reciclados.

Las normas existentes han permitido mejorar la recogida de vehículos al final de su vida útil y aumentar el reciclaje de estos vehículos hasta alrededor del 85 % de los materiales que contienen, y la nueva normativa busca profundizar ese avance.

Un año después de la entrada en vigor del nuevo reglamento, el Ejecutivo comunitario deberá pesentar estudio de viabilidad para evaluar futuros objetivos para otros materiales reciclados, como acero, aluminio, magnesio y materias primas críticas.