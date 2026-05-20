Horror en Francia: Mujer saltó al vacío con tres de sus siete hijos pequeños

Una mujer de 38 años y tres de sus hijos, de edades comprendidas entre los tres y los seis años, fallecieron este miércoles tras precipitarse desde el piso 13 de un edificio en la ciudad francesa de Toulon.

"Este miércoles por la mañana tuvo lugar una terrible tragedia en Toulon, en (el barrio de) Pontcarral, en la que fallecieron una madre y tres de sus hijos", informó la Prefectura del Departamento de Var en un mensaje en sus redes sociales.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 06:00 de la mañana, hora local. Equipos de bomberos y servicios médicos acudieron de urgencia al lugar después de que fueran hallados los cuerpos de la madre y de tres menores al pie del inmueble, según el portal Nice Matin.

Dos de los niños, varones, murieron en el acto junto a la mujer, mientras que una niña, trasladada a un hospital en estado crítico, murió poco después.

La mujer criaba sola a sus siete hijos. Los cuatro niños mayores, cuyas edades no se han precisado, fueron puestos bajo cuidado de las autoridades para recibir atención psicológica especializada.

Citando a una fuente policial, el mismo Nice Matin indicó que la mujer "les ordenó a sus hijos que estaban despiertos que saltaran con ella. Un niño de siete años se negó, permaneciendo aferrado a su cama y presenciando la escena. Otros dos niños saltaron junto a ella" por una ventana.

Los tres hijos mayores de la mujer estaban dormidos, y ella no los despertó.

El fiscal Raphaël Balland señaló que no existen elementos que sugieran la participación de terceros, e indicó que la mujer presentaba signos de trastornos psiquiátricos y depresivos.

Acababa de ser dada de alta de un hospital psiquiátrico y había dejado de tomar su medicación.

La Fiscalía abrió una investigación por homicidio cometido por ascendiente y ordenó la realización de autopsias y análisis toxicológicos en el Instituto Médico Forense de Marsella.