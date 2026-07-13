Incendio "posiblemente provocado" arrasa 800 hectáreas del bosque de Fontainebleau en Francia

Un incendio forestal que afecta desde la tarde del domingo al bosque de Fontainebleau, a las afueras de París, ya ha arrasado unas 800 hectáreas y podría haber sido provocado de forma intencionada, según informó este lunes el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez.

El presidente Emmanuel Macron destacó la "magnitud excepcional" del siniestro y expresó su solidaridad con los habitantes de la zona afectada.

Sospecha de origen intencional

"Se detectaron unos diez focos de incendio en un perímetro de mil metros, además de dos puntos de origen situados a ambos lados de la autopista A6, lo que sugiere que podría tratarse de un incendio provocado", explicó Nuñez durante una comparecencia en Noisy-sur-École, en el departamento del Sena y del Marne.

La investigación fue encomendada a la Gendarmería Nacional.

La presidenta de la región de Isla de Francia, Valérie Pécresse, coincidió en la hipótesis de un origen "criminal" y calificó el incendio como el "más grave jamás conocido" en la región.

"Espero que los pirómanos sean encontrados y sancionados con el castigo ejemplar que merecen", señaló en redes sociales.

Despliegue inédito de medios

El ministro calificó el siniestro de "totalmente excepcional y sin precedentes", ya que las 800 hectáreas calcinadas representan cerca del 5% de la superficie del bosque.

Un total de 500 bomberos, reforzados con efectivos de otras regiones, trabajan en el lugar junto a dos aviones cisterna Canadair, dos aeronaves Dash 8 y tres helicópteros bombarderos de agua, un despliegue aéreo inédito en Isla de Francia.

"Tenemos la esperanza de poder contener el incendio hoy mismo, aunque las labores para extinguirlo por completo podrían prolongarse durante varios días, e incluso semanas", proyectó Nuñez.

El fuego obligó a evacuar preventivamente a unas 900 personas que viven en el límite del bosque. Hasta el momento no se han registrado víctimas ni daños en zonas habitadas.

Ola de calor agrava la crisis de incendios

La emergencia se enmarca en una situación crítica a nivel nacional: Francia mantiene 37 departamentos en alerta roja por temperaturas extremas, incluida París, en medio de la tercera ola de calor que afecta al país desde finales de mayo.

Solo entre el domingo y el lunes se registraron unos 250 incendios en todo el territorio francés, de los cuales una treintena fueron considerados críticos. En lo que va de año ya han ardido unas 32.000 hectáreas, una cifra superior a la de toda la campaña de incendios de 2025.

Las autoridades ya han practicado 44 detenciones relacionadas con incendios forestales, de las cuales cerca de dos tercios corresponden a fuegos provocados deliberadamente.