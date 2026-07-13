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Tópicos: País | Policial

Tres heridos dejó balacera en barrio de Santiago Centro

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Entre los lesionados se encuentra un conductor de aplicación que no participaba del hecho y que fue alcanzado por el rebote de un proyectil.

Tres heridos dejó balacera en barrio de Santiago Centro
 ATON (referencial)

El violento tiroteo se registró durante la madrugada en la intersección de las calles Ñuble y Carmen.

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Tres personas resultaron heridas de bala la madrugada de este lunes tras un ataque ocurrido al interior de un cité en el barrio Matta Sur, en la comuna de Santiago Centro.

El incidente, registrado específicamente en la esquina de las calles Ñuble con Carmen, dejó como saldo a dos personas lesionadas dentro del inmueble y a un conductor de aplicación de transporte herido de forma accidental mientras se encontraba en la vía pública comprando alimentos.

Según los primeros peritajes, este hombre recibió el impacto de una "bala loca" producto del rebote de los proyectiles disparados desde el interior o hacia el cité, sin tener relación alguna con los protagonistas del altercado inicial.

Tras el cese de los disparos, los equipos de emergencia concurrieron al lugar para asistir a los heridos. Los tres afectados fueron trasladados de urgencia hasta la exPosta Central, donde ingresaron con diagnóstico reservado para recibir atención y estabilizar sus lesiones.

El Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y determinó que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) asuma la responsabilidad de la investigación.

Hasta el momento, no se ha informado de personas detenidas por este hecho.

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