EE.UU. instó a sus ciudadanos a abandonar Irak ante riesgo de ataques iraníes

La embajada de Estados Unidos en Irak instó este domingo a sus ciudadanos a abandonar el país "de inmediato" ante la amenaza creciente de ataques por parte de Irán y milicias afines, que podrían dirigirse contra objetivos vinculados a Washington.

La alerta de seguridad la legación diplomática advirtió de que Irán amenazó específicamente a instituciones estadounidenses en Medio Oriente, incluidas universidades en ciudades como Bagdad, Suleimaniya y Dohuk, además de otros centros percibidos como asociados con Estados Unidos. El comunicado señala que tanto Irán como las milicias alineadas con Teherán "representan una amenaza creciente para la seguridad pública" y han llevado a cabo ataques generalizados contra ciudadanos estadounidenses, infraestructuras y objetivos relacionados con EE.UU. en todo Irak, incluida la región del Kurdistán iraquí.

Asimismo, alertó de que estos grupos han atacado aeropuertos comerciales, hoteles frecuentados por extranjeros y otras instalaciones civiles, y podrían intentar nuevos atentados o incluso secuestros de ciudadanos estadounidenses. También subrayó que persiste un "riesgo elevado" por el uso de misiles, drones y cohetes en el espacio aéreo iraquí. Ante este escenario, la embajada reiteró su recomendación de nivel máximo de "no viajar" y urgió a los estadounidenses presentes en Irak a salir del país lo antes posible.