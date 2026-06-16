Precio del petróleo sigue a la baja ante firma de acuerdo entre EE.UU. e Irán

El precio del petróleo continúa a la baja ante las expectativas de lo que pueda ocurrir con la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que se espera permita la apertura total del estrecho de Ormuz y con ello la caída gradual del combustible.

La tendencia ha ido a la baja, y cerró este lunes el petróleo WTI (de Texas) en torno a los 80 dólares el barril, y el petróleo Brent lo hizo en los 83 dólares el barril. Durante este martes, el ajuste fue en torno a los 75 y los 78 dólares el barril, respectivamente.

Nicolás Román, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Los Andes, analizó que "previo a ese conflicto, el petróleo se estaba transando en 70 dólares el barril. Y lo que uno debiera mirar son los stocks de petróleo que hay, debiera mirar los costos de extracción que pudieran haber subido -muchas veces están asociados a seguros-".

"Hay una serie de cosas que hacen que uno pudiera pensar que se llega a una 'nueva normalidad', es decir, un precio del petróleo mucho más alto que lo que tuvimos antes del conflicto", planteó.

Estas presiones se observan en las horas previas del pronunciamiento del Banco Central, que este martes emitirá su comunicado tras una nueva reunión de política monetaria en la que se espera que se mantenga la tasa de interés en 4,5%, nivel alcanzado en diciembre del año pasado, con los datos de inflación, crecimiento, del tipo de cambio, empleo y más como factores a considerar por el instituto emisor.

Asimismo, se espera que mañana, junto a profundizar el análisis en el Informe de Política Monetaria (IPOM), se actualizarán las estimaciones para los resultados que espera el Banco Central durante este año.

Héctor Osorio, socio de PKF Chile, sostuvo que "el fin de las operaciones militares en el estrecho de Ormuz ya ha generado un fuerte impacto a nivel del precio del petróleo. Por lo tanto, muy probablemente nosotros tendremos una mejor capacidad de crecimiento a lo largo del próximo semestre".

"Eso el Banco Central creo que todavía no va a poder rescatarlo en las cifras que va a reportar el IPOM, y, por lo tanto, deberemos esperar para que estas noticias se concreten. Sin embargo, es evidente que las expectativas están siendo positivas por estos factores externos", afirmó.

Por su parte, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, destacó que "son buenas noticias la del posible acuerdo. Esperemos que se consolide y que se estabilice el flujo en el estrecho para lograr tranquilidad en los abastecimientos de combustible y petróleo en el mundo".

"Vamos a esperar que produzca una baja en los combustibles y podría traer una baja en la inflación a final de año, pero todavía es una noticia en desarrollo", señaló.