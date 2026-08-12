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Tópicos: Mundo | Italia

Actividad eruptiva del Etna prolonga cierre del aeropuerto siciliano de Catania

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

"Lo que está fuera de lugar no es el volcán, sino el aeropuerto", dijo el ministro de Protección Civil.

Actividad eruptiva del Etna prolonga cierre del aeropuerto siciliano de Catania
 EFE

La columna de ceniza y humo que se eleva desde el Monte Etna, vista desde Catania.

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La actividad eruptiva del volcán Etna, en la isla italiana de Sicilia, obligó a prolongar la suspensión total de los vuelos en el aeropuerto Vincenzo Bellini de Catania (este) hasta al menos las 16:00 horas del jueves, afectando a miles de pasajeros en plena temporada turística.

SAC, la empresa gestora del terminal, confirmó que la suspensión afecta tanto a las salidas como a las llegadas debido a la presencia de ceniza en la atmósfera y a las condiciones del viento.

La nueva fase eruptiva, activa desde el pasado 7 de agosto, mantiene a las autoridades de la isla en máxima alerta.

Según el último informe del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV), el volcán mantiene varias bocas efusivas activas a 2.750, 2.090 y 1.900 metros de altitud, con coladas de lava que avanzan por la ladera hasta alcanzar una cota de 1.360 metros en la zona deshabitada del Valle del Bove.

Aunque los científicos detectaron una ligera pérdida de presión acumulada en el terreno, la actividad explosiva interna del volcán sigue registrando niveles muy altos, de acuerdo con los vulcanólogos.

El ministro de Protección Civil, Nello Musumeci, quien fue presidente de la provincia de Catania y presidente de la región de Sicilia, criticó la vulnerabilidad del aeródromo catanés por su proximidad al Etna.

"Lo que ocurre con cancelaciones, retrasos y graves molestias para miles de ciudadanos y turistas vuelve a plantear un problema que Sicilia conoce desde hace tiempo (...) lo que está fuera de lugar no es el volcán, sino el aeropuerto", declaró Musumeci, recordando la propuesta que él mismo lanzó en 1999 para trasladar la instalación a una zona más resguardada.

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