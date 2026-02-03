El popular cura italiano Alberto Ravagnani, referente de la "pastoral digital" con más de medio millón de seguidores en redes sociales, decidió abandonar el sacerdocio tras meses de polémica debido su perfil de influencer.

"Hola a todos, me llamo don Alberto Ravagnani y soy sacerdote. He decidido dejar el ministerio sacerdotal", anunció el clérigo en su cuenta de TikTok; decisión confirmada luego por el Arzobispado de Milán, que implica su cese inmediato como vicario parroquial y colaborador de la Pastoral Juvenil.

Lo que comenzó como un exitoso puente digital entre la Iglesia Católica y la juventud durante la pandemia terminó derivando en un perfil centrado en el lifestyle: con el tiempo, Ravagnani sustituyó el contenido pastoral por rutinas de entrenamiento y desafíos de alto rendimiento como el Hyrox. Especial controversia causó que promocionara productos de nutrición, lo que -para sectores eclesiásticos- suponía una mercantilización incompatible con el decoro presbiteral.

La renuncia de Ravagnani ha provocado un fuerte impacto en 'Fraternità', la asociación juvenil que él mismo fundó, cuyos líderes se confesaron "conmocionados" y "desconcertados" ante una decisión que compromete la identidad del movimiento.

Por ahora, el exsacerdote ha intentado tranquilizar a sus seguidores, asegurando que su compromiso personal y afectivo con los jóvenes permanece intacto, y confiando en que el proyecto hallará un nuevo camino.

