supergeek

Un ángel con el rostro de Meloni genera debate en Roma

La Basílica de San Lorenzo in Lucina, en el centro de Roma, se convirtió este lunes en un inesperado foco de atención turística debido a un fresco de carácter religioso que representa a un ángel con el rostro de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

La imagen, ubicada en una capilla lateral del altar mayor, en el monumento funerario de Humberto II de Saboya, generó sorpresa y debate entre visitantes.

Al tratarse de un bien patrimonial protegido, el caso ya provocó una reacción institucional y quedó a la espera de una inspección técnica ordenada por el Ministerio de Cultura, que deberá determinar el origen de la intervención y las medidas a adoptar, mientras continúan las obras de restauración en el templo.

