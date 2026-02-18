Comenzaron trabajos en calle Bandera para que sea exclusiva de transporte público
Publicado:
Fotos Destacadas
Figuras de acción rescatan a personajes históricos de Chile
Comenzaron trabajos en calle Bandera para que sea exclusiva de transporte público
Con Vinicius como protagonista: El friccionado triunfo de Real Madrid sobre Benfica
Fotos Recientes
Comenzaron trabajos en calle Bandera para que sea exclusiva de transporte público
Damnificados por incendio en Penco exigen avances en reconstrucción
Figuras de acción rescatan a personajes históricos de Chile
Esta semana comenzaron las obras que habilitarán la calle Bandera como vía exclusiva para buses del sistema Red Movilidad en el centro de la capital, con el objetivo de mejorar los tiempos de traslado y la circulación del transporte público.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados