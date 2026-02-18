Síguenos:
Comenzaron trabajos en calle Bandera para que sea exclusiva de transporte público

Esta semana comenzaron las obras que habilitarán la calle Bandera como vía exclusiva para buses del sistema Red Movilidad en el centro de la capital, con el objetivo de mejorar los tiempos de traslado y la circulación del transporte público.

