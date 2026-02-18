Figuras de acción rescatan a personajes históricos de Chile
Figuras de acción rescatan a personajes históricos de Chile
La iniciativa History Toys (HToys), creada por el historiador y periodista Tomás Silva, desarrolla una línea de figuras de acción inspiradas en personajes reales de Chile y de la región, con el propósito de reconocer su legado y acercar la historia al público de manera atractiva y educativa.
Con más de 35 personajes históricos ya creados y una colección en expansión, el proyecto busca acercar la historia a niños y jóvenes de forma entretenida e inspiradora, destacando a quienes han contribuido a forjar la identidad nacional mediante juguetes coleccionables de carácter patrimonial.
"Al ser fanático de los juguetes, noté que no existía una colección basada en nuestra propia realidad. Encontramos un nicho inexplorado: juguetes educativos basados en historia", explicó el creador de HToys.