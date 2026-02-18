Damnificados por incendio en Penco exigen avances en reconstrucción
A un mes de los incendios forestales que afectaron a la localidad de Penco, en la Región del Biobío, 500 vecinos protestaron tomándose la ruta 150 en el sector de Lirquén para exigir al Gobierno acelerar reconstrucción de la zona.
