Damnificados por incendio en Penco exigen avances en reconstrucción

A un mes de los incendios forestales que afectaron a la localidad de Penco, en la Región del Biobío, 500 vecinos protestaron tomándose la ruta 150 en el sector de Lirquén para exigir al Gobierno acelerar reconstrucción de la zona.

