Mujer fue detenida tras coserle los labios a su compañera de casa en Japón

Una mujer fue detenida en Japón tras ser acusada de coserle los labios a su compañera de casa con una aguja e hilo.

La detenida fue identificada como Masae Sakurai, de 49 años, quien vivía con la víctima desde abril de 2025.

La víctima, cuya identidad no fue revelada, logró escapar al día siguiente después de que Sakurai saliera de la vivienda. Como no podía hablar, se puso una mascarilla y escribió un papel con el mensaje: "Por favor, ayúdenme" para pedir auxilio en un local comercial.

Un trabajador del establecimiento alertó a la policía, quienes posteriormente arrestaron a Sakurai por el presunto delito de agresión.

La víctima declaró que no había escapado antes porque "tenía miedo de Sakurai", mientras que conocidos de la imputada aseguraron que solía recibir en su casa a mujeres que no tenían dónde vivir y las ayudaba a encontrar trabajo.

Hasta el momento, se desconoce el motivo del ataque y la policía no ha informado si la acusada reconoció su responsabilidad.