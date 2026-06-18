Banco Central pidió cautela antes de medir el impacto macro del entendimiento EE.UU.-Irán

En el marco de la presentación del Informe de Política Monetaria (IPoM) en Icare, la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, destacó este jueves el impacto del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán —firmado digitalmente en la víspera— en los mercados y precios del petróleo.

"Lo que estamos viendo hoy día, este preacuerdo, es una buena noticia, sin duda. Es una buena noticia y los mercados la están leyendo como una buena noticia: están reaccionando en esa dirección, ha bajado en forma importante el precio del petróleo, pero también (ha sido positiva) la reacción de las bolsas", dijo la autoridad.

Sin embargo, advirtió que es necesario esperar a que esta tendencia "se consolide" para evaluar su impacto en el proceso de recuperación económica.

"Si se consolida, no tenemos suficiente información sobre cuánto demora en normalizarse este proceso de recuperación", afirmó Costa.

El memorando de entendimiento, alcanzado tras meses de negociaciones, establece el fin "inmediato y permanente" de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Además, Washington levantará las sanciones a la venta y transporte de petróleo iraní y Teherán se compromete a no producir ni adquirir armas nucleares.

Ambas partes disponen ahora de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento total de sanciones.

Debido a que este anuncio se produjo tras el cierre de las proyecciones del último IPoM, sus efectos no fueron incluidos en las estimaciones oficiales entregadas por el Banco Central el miércoles.

En el ámbito internacional, el precio del barril de crudo Brent bajó hasta los 77,67 dólares, mientras que el WTI se situó en los 74,69 dólares.

Baja de los combustibles se concreta

A nivel local, esta tendencia global coincide con una fuerte baja en el precio de los combustibles y el diésel en Chile, la cual se sitúa en torno a los 100 pesos, conforme a lo anticipado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

El ajuste posicionó a la gasolina de 93 octanos con una baja de 95 pesos por litro, mientras que la de 97 octanos cayó 107 y el diésel registró un descenso de 118.

"Un principio de acuerdo respecto del conflicto ha significado que el precio internacional de los combustibles disminuya. Dado que el Mepco ha seguido funcionando, el Gobierno esta semana, cumpliendo con su palabra, lo ha aplicado del modo que signifique la mayor reducción en los precios posibles en el mercado interno (...) Si es que la paz en Medio Oriente se consolida, estos precios debiesen seguir bajando", dijo el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez.