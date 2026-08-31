Al menos cinco muertos en Gaza tras nuevos bombardeos de Israel

Al menos cinco personas murieron y varias más resultaron heridas en dos bombardeos distintos de Israel en la ciudad de Gaza, informaron a fuentes médicas y de emergencia palestinas.

Según detalló el Hospital Shifa a EFE, Israel bombardeó cerca del mediodía el patio de una vivienda en el área occidental de la capital gazatí, matando a dos personas; y en la tarde un dron israelí lanzó un misil contra un vehículo en el barrio del Tel Al Hawa, matando a tres personas más.

Los ataques se suman a una serie de bombardeos del Ejército israelí registrados esta misma mañana en distintos puntos de la Franja de Gaza.

Horas antes de los hechos en la capital, en Jan Yunis (sur), tres personas resultaron heridas por disparos del Ejército israelí en zonas separadas de la ciudad. En Beit Lahia (norte), un niño recibió heridas por el impacto de una bomba lanzada con dron.

El Ejército de Israel aún no se ha pronunciado sobre esta oleada de ataques, que obvian el alto el fuego vigente desde octubre de 2025. Más de 1.300 personas han muerto en Gaza por ataques israelíes desde que la tregua entró en vigor, según el Ministerio de Sanidad del enclave.

El Ministerio de Sanidad gazatí indicó este lunes que el número total de muertos por la ofensiva israelí ha ascendido a 73.456 desde su inicio el 7 de octubre de 2023, en represalia por el ataque lanzado por las milicias del enclave ese mismo día contra Israel, durante el que mataron a unas 1.200 personas.