Colonos israelíes atacaron mezquita en Cisjordania y el Ejército arrestó a 7 fieles

Un grupo de colonos israelíes irrumpió el sábado en la mezquita del profeta Sáleh de Idna (Hebrón, sur de Cisjordania) y agredió a los congregantes, mientras que el Ejército israelí evacuó a siete personas del templo y las detuvo, según la agencia de noticias palestina Wafa.

Según la agencia de noticias palestina Wafa, los colonos "golpearon a los ciudadanos y dispararon munición real al aire" antes de que los soldados expulsaran de la mezquita a siete feligreses, emplearan munición real y granadas aturdidoras y los rociaran con gas tóxico antes de arrestarlos.

Entre los detenidos se encuentran cinco ancianos y el imán de la mezquita, Mutaz Saadi Tmaizi, detalló la agencia.

Durante el ataque, los colonos también instalaron una tienda de campaña en el barrio de Al Yalatía de Idna -donde se encuentra la mezquita- y trasladaron a la zona un rebaño de ovejas.

Según la Comisión de Resistencia contra el Muro y los Asentamientos, una iniciativa estatal palestina, los colonos israelíes llevaron a cabo al menos 798 ataques en Cisjordania durante el mes de julio, mientras que el Ejército realizó otros 1.458.

"Estas cifras revelan una clara integración entre los instrumentos de la fuerza militar y el terrorismo de los colonos, ya que el ejército de ocupación proporciona un entorno de protección, apoyo y un ambiente propicio que permite la expansión de los ataques y la transformación de sus resultados en realidades constantes sobre el terreno", señaló la Comisión.