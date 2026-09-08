Francia, España, Reino Unido y otros aplican sanciones por asentamientos en Cisjordania

Una docena de países anunció en París que por el deterioro de la situación en Cisjordania, se iniciará la restricción del comercio de bienes procedentes de asentamientos israelíes considerados ilegales bajo el derecho internacional.

En una declaración conjunta, publicada en París, Francia, Reino Unido, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia, Portugal y Suecia afirmaron que la expansión de estos asentamientos y la violencia de los colonos están poniendo en riesgo la posibilidad de alcanzar una solución de dos Estados entre Israel y Palestina.

En el gobierno hebreo la medida es vista como "un error de cálculo" y el propio presidente israelí, Isaac Herzog, adelantó que se trataría de "una decisión que quedará en el lado equivocado de la historia".

Ante el Parlamento británico, el ministro de Relaciones Exteriores inglés, Ed Miliband, dijo que quedará vetada la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes y "se tomarán medidas contra las empresas e individuos que proporcionen servicios a los asentamientos", incluidos de construcción, asesoría o publicidad.

Miliband, quien se declaró como un "judío orgulloso", afirmó además que el gobierno británico adoptará como postura oficial la decisión del Tribunal de Justicia de la ONU de julio de 2024 de considerar ilegal toda la ocupación de los territorios palestinos por parte de Israel.

El ministro también lamentó la situación en Gaza, donde dijo que "parecen haberse cometido crímenes de guerra" en la ofensiva lanzada por Israel tras los atentados del movimiento extremista Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023, y acusó a Tel Aviv de permitir una "limpieza étnica" por parte de los colonos de los asentamientos.