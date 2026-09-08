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Tópicos: Mundo | Medio Oriente | Israel

Israel advierte al Reino Unido: sanciones comerciales serán un "error de cálculo"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

"Una decisión que quedará en el lado equivocado de la historia", lanzó el presidente hebreo.

Israel advierte al Reino Unido: sanciones comerciales serán un
 EFE

"¿Dónde están las sanciones contra Corea del Norte, China y Rusia?", preguntó Isaac Herzog.

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El presidente israelí, Isaac Herzog, advirtió que las posibles sanciones comerciales que el Reino Unido aplicaría contra productos procedentes de los asentamientos hebreos en la Cisjordania ocupada serían un "grave error de cálculo" y una "injerencia flagrante" en las próximas elecciones.

"Si esto sucede -y otras naciones podrían sumarse-, creo que demostrará ser un grave error de cálculo, una decisión que quedará en el lado equivocado de la historia", afirmó Herzog durante una ceremonia en Jerusalén, recogida por Presidencia en un comunicado.

El mandatario sostuvo que, en el contexto actual, las posibles sanciones supondrían "una injerencia flagrante" en los comicios generales que se celebrarán en Israel en octubre, y aseguró que no beneficiarían a ninguna de las partes.

Según Herzog, las medidas afectarían directamente a los palestinos al "privarles de negocios y empleo".

También reaccionó al anuncio el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, quien calificó la acción de "irracional".

"Si el Reino Unido está realmente interesado en abordar los problemas que considera injustos, ¿dónde están las sanciones contra Corea del Norte, China y Rusia?", se preguntó en una entrevista con la cadena británica BBC difundida en sus redes.

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