Netanyahu ordenó "ataques contundentes" en Gaza tras errónea entrega de restos

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó que el Ejército ejecute de inmediato "ataques contundentes en la Franja de Gaza", tras mantener una reunión de seguridad de su gabinete.

La cita se convocó después de que Hamás devolviera restos de un rehén que, en un examen forense, se identificaron como pertenecientes a un cautivo cuyo cuerpo ya había sido recuperado en 2023.

Este martes también se han producido enfrentamientos entre el Ejército israelí y miembros de Hamás en Rafah (sur de Gaza), dijo a la agencia de noticias EFE un oficial militar, que confirmó que las tropas israelíes están atacando con artillería y bombardeos esa zona del enclave.

Fuentes locales indicaron a EFE que se ha reportado fuego de artillería desde tanques israelíes, así como bombardeos aéreos en la zona este de Rafah, sin que se sepa por el momento si ha habido víctimas.

Una portavoz del Gobierno israelí advirtió este martes que el Ejecutivo tomaría medidas tras la entrega errónea por parte de Hamás de los restos mortales del rehén.

Ya el 19 de octubre, una presunta escaramuza entre miembros de una unidad de la Policía de Hamás y las tropas en Rafah desembocó en una oleada de bombardeos israelíes en todo el enclave, que cobraron la vida de más de 45 gazatíes.

Pese a estar bombardeando toda Gaza, Israel afirma que el alto al fuego acordado con intermediación de Donald Trump sigue en vigor.