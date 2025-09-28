Trump propone gobierno en Gaza sin Hamás y la liberación de rehenes, según fuente egipcia

El último plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Gaza, cuyos detalles completos no han sido anunciados, plantea un Gobierno de transición en la Franja sin presencia de Hamás y bajo supervisión multinacional, así como la liberación de todos los rehenes en manos del grupo islamista palestino, dijo este domingo a la agencia de noticias EFE una fuente de seguridad egipcia.

El informante, que pidió anonimato, indicó que el plan fue entregado a los líderes de países árabes e islámicos que se reunieron el pasado martes con el mandatario estadounidense en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

La fuente apuntó que la iniciativa estipula, asimismo, una inmunidad a los líderes de Hamás "que no serán asesinados por Israel en el interior ni en el exterior de Gaza", así como un "indulto condicional a los miembros del grupo en el enclave, y facilitaciones para aquellos que deseen abandonarlo".

"Después de que ambas partes (Israel y Hamás) acepten el plan, la guerra terminará de inmediato, cesarán las operaciones israelíes y comenzará una retirada gradual de Gaza", dice la iniciativa de Trump, según la fuente, e indica que "en las 48 horas siguientes a la aceptación pública del acuerdo por parte de Israel, empezarán a devolver a todos los rehenes vivos y los cuerpos de los fallecidos de forma gradual".

"Una vez entregados todos, Israel liberará a cientos de prisioneros palestinos que cumplen cadena perpetua, además de 1.000 detenidos en Gaza desde el comienzo de la guerra, y devolverá los cuerpos de cientos de palestinos", detalla la iniciativa, según la misma fuente.

Para el "día después" de las operaciones militares y el cambio de rehenes y cadáveres, el plan estipula la administración de la Franja por parte de "un gobierno de transición interino compuesto por tecnócratas palestinos, bajo la supervisión de una comisión internacional liderada por EE.UU., en cooperación con socios árabes y europeos, hasta que se completen las reformas de la Autoridad Nacional Palestina" (ANP), de Mahmud Abás.

Destaca asimismo que el plan incluye la formación de una "fuerza internacional provisional bajo liderazgo estadounidense e árabe para garantizar la seguridad y prestar formación a una fuerza de policía palestina local".

Además, estipula "garantías de seguridad por parte de países regionales para garantizar el compromiso de las partes (en conflicto) con el plan", añadió la fuente egipcia.

Aseveró que la propuesta incluye el ingreso en Gaza de más de 600 camiones diarios cargados de ayuda humanitaria que sería repartida por la ONU y otras organizaciones, y una "retirada gradual israelí" del enclave.

Se desconoce, no obstante, los plazos para poner en práctica las disposiciones del plan, que incluye asimismo un programa para "desmantelar la ideología extremista" en Gaza, "lanzar un diálogo palestino-israelí" y "abrir una ruta hacia el establecimiento de un futuro Estado palestino", supuestamente en Gaza y Cisjordania.

Trump no ha anunciado detalles

Trump no ha anunciado públicamente los detalles y condiciones de su plan para Gaza, si bien dijo el pasado jueves a los periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca que Israel y Hamás están "cerca de alcanzar algún tipo de acuerdo" para un alto el fuego en la Franja.

El mandatario insistio, durante una reunión con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en exigir a Hamás que libere de inmediato y a la vez a todos los rehenes que mantiene secuestrados desde el ataque que realizó el 7 de octubre de 2023 en territorio israelí.

Más de 65.000 personas han muerto solo en Gaza en los casi dos años de guerra, entre ellas más de 19.000 niños, por lo que los países árabes e islámicos así como organizaciones internacionales y regionales y potenciales europeas consideran que se trata de un "genocidio".