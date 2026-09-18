El Presidente José Antonio Kast, acompañado por la primera dama, María Pía Adriasola, se tomó este viernes la tradicional fotografía de Fiestas Patrias junto a su gabinete. Este año, la postal se hizo en la Plaza de la Constitución, con el Palacio de La Moneda de fondo.

Antes de la actividad, el ministro de Defensa, Fernando Barros, recordó que la independencia se construyó con "triunfos, pero también con derrotas" y afirmó que "como país tenemos que aprender a superar las dificultades y también ser austeros al momento de la victoria".

El Mandatario también posó junto a los 39 subsecretarios en el Patio de los Cañones de La Moneda. Luego, las autoridades se trasladaron a la Catedral Metropolitana para participar del tradicional Te Deum ecuménico.

LEER ARTICULO COMPLETO