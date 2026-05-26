Al menos 16 muertos en el Líbano tras intensificación de los ataques israelíes

Al menos 16 personas murieron en una serie de ataques israelíes contra el Líbano, once de ellas en un solo lugar, desde que Israel anunciara anoche una intensificación de su ofensiva y alcanzara alrededor de cien supuestos objetivos del grupo chií Hizbulá.

Por un lado, varios bombardeos alcanzaron anoche la localidad suroriental de Mashghara, donde perdieron la vida once personas, entre ellas dos menores, y otras 15 resultaron heridas, informó este martes en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano.

Según la oficina, parte del Ministerio de Salud Pública, los equipos de rescate todavía están llevando a cabo labores de búsqueda en la zona, por lo que el balance de víctimas es preliminar.

En otra nota, el Centro de Operaciones de Emergencia denunció que un ataque israelí mató a un paramédico de la organización Asociación de Exploradores del Mensaje Islámico e hirió a otros dos en Srifa, en el sur del país, sin ofrecer detalles sobre cuál fue el objetivo de la acción.

Sin embargo, la Agencia Nacional de Noticias (ANN) precisó que las bombas alcanzaron un centro de la organización de socorro, al tiempo que elevó a dos el número de fallecidos.

En lo que va de martes, también perdieron la vida otras dos personas en Zawtar al Sharqiyah (sur), donde cayeron al menos ocho bombardeos, y una más que fue objetivo de un dron cuando viajaba en un vehículo por la zona de Khirbet Selm (sur), de acuerdo con el medio estatal.

Desde la pasada medianoche, tanto la ciudad meridional de Nabatieh como una serie de pueblos de sus alrededores registraron una intensificación en el número de bombardeos israelíes, así como de los ataques de artillería, con varias casas destruidas en Doueir o Yahmar al Shaqif, indicó la ANN.

Según la prensa hebrea, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, habría ordenado anoche intensificar su ofensiva contra el Líbano, que continúa pese al alto el fuego acordado hace casi cinco semanas por ambos países y a la inmediatez de una ronda de diálogo prevista para este viernes.

En este contexto, Israel aseguró haber atacado alrededor de un centenar de objetivos de Hizbulá en el este y sur del país.