Líder de la oposición israelí concretó coalición con el favorito para desbancar a Netanyahu

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, anunció este domingo una nueva coalición con el partido del exprimer ministro Naftali Bennett de cara a las elecciones generales que se celebrarán en Israel, una nueva formación que será encabezada por este último, favorito en los comicios, para tratar de desbancar a Benjamín Netanyahu del poder.

En mensajes en sus redes sociales, Lapid, líder del partido de centro 'Yesh Atid' (Hay Futuro), afirmó que ambos políticos anunciarán los detalles de la coalición en una rueda de prensa que celebrarán a lo largo del día.

"El exprimer ministro Naftali Bennett y yo anunciaremos hoy el primer paso en el proceso de reparación del Estado de Israel: la unión del partido 'Yesh Atid' y del partido 'Bennett 2026' en un partido unificado", afirmó en uno de sus mensajes.

Lapid añadió que esta coalición liderará a Israel "hacia la reparación necesaria".

Bennett, que representa a la parte más centrista de la derecha israelí, ya concurrió a las elecciones de 2021 junto con Lapid en una coalición de partidos que ganó los comicios y desbancó años de gobierno de Benjamín Netanyahu.

Bennett fue entonces nombrado primer ministro, pero problemas internos en la coalición llevaron a que anunciara en junio de 2022 la disolución del Parlamento israelí y la convocatoria de nuevos comicios, en los que ganó de nuevo Netanyahu.

Según el último sondeo electoral del Canal 12 israelí, Bennett obtendría 21 escaños y Lapid siete, con lo que los 28 de ambos superarían a los 25 previstos para el Likud, partido de Netanyahu, pero no llegarían a los 61 escaños de la mayoría y tendrían que pactar con otros partidos.

Rechazo desde el bloque de Netanyahu

Los partidos que forman parte del Gobierno de Netanyahu acusaron a la nueva coalición de servir a los intereses del "terrorismo" y del "movimiento islámico".

La formación que lidera Netanyahu, Likud, publicó en sus redes un mensaje afirmando que "Bennett y Lapid volverán a ir con la alianza de los Hermanos Musulmanes, partidarios del terrorismo".

El partido acompaña el texto con una imagen generada por inteligencia artificial que muestra a los dos líderes de niños en un vehículo cuyo conductor es Mansour Abás, político israelí de origen palestino que encabeza el partido Raam, parte de la coalición que llevó a Bennett al poder en 2021.

Los dos ministros ultraderechistas del Gobierno de Netanyahu, Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, también reaccionaron en redes en el mismo sentido.

Smotrich (que lidera Sionismo Religioso) afirmó que se trata de una "alianza de los sirvientes de Abás", y Ben Gvir (Poder Judío) indicó que la alianza "vuelve a vender el país al movimiento islámico".

La coalición, encabezada por Bennett -representante del ala más centrista de la derecha- junto a Lapid, líder del partido de centro 'Yesh Atid' (Hay Futuro), busca aglutinar apoyos en un escenario político fragmentado, en el que previsiblemente serán necesarios pactos para alcanzar la mayoría parlamentaria.