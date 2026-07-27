Comisionado de ONU cree que Israel pudo cometer crímenes de guerra en Líbano

El alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, aseguró desde Beirut que su oficina ha registrado "violaciones a gran escala del derecho internacional humanitario, algunas de las cuales podrían constituir crímenes de guerra y, en determinadas circunstancias, también crímenes según el derecho internacional".

"A pesar del anuncio inicial del cese de hostilidades el 17 de abril, seguido de varias rondas de negociaciones para reducir la tensión y controlar el conflicto, el Ejército israelí continúa causando muertes y heridos en el Líbano mediante continuos ataques aéreos y operaciones terrestres", dijo el doctor en leyes austriaco.

El funcionario de ONU cerró una visita de dos días al Líbano, tras la que su oficina recordó que desde el 2 de marzo, cuando el grupo chií libanés Hizbulá entró como actor a favor de Irán en la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel dos días antes, más de 4.300 personas han muerto y 12.200 han resultado heridas en el Líbano.

Entre los fallecidos -se detalló- hay más de 135 trabajadores sanitarios, así como numerosos periodistas y profesionales de los medios de comunicación.

Türk, quien accedió al devastado sur del Líbano, donde Israel ocupa aún amplias zonas, afirmó haber oído cómo "pueblos enteros al sur del río Litani han sido arrasados o convertidos en inhabitables debido a los ataques israelíes y las continuas demoliciones, que han destruido viviendas, escuelas, centros de salud, redes de distribución de agua, infraestructura eléctrica, lugares de culto y tierras agrícolas".

A esto se añade que el mandato de la misión de la ONU en el Líbano (FINUL) finaliza este año, lo que el jefe humanitario afirmó que es algo que le preocupa: "¿Qué implicaciones tendrá esto para la protección de la población civil en el sur? Espero que la protección de la población civil, se tenga en cuenta en cualquier configuración futura".