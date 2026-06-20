Tregua entre Israel y Hizbulá en Líbano se resquebraja con una nueva jornada sangrienta

La tregua en vigor desde ayer, viernes, entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá se resquebraja por el intercambio de fuego entre ambas partes desde la madrugada de este sábado, lo que provocó que Israel lanzara incesantes ataques contra el Líbano causando una veintena de muertos.

Hizbulá confirmó hoy que se adhería a la tregua -pese a que ya se contemplaba un cese de hostilidades en el frente libanés en el primer punto del memorando de entendimiento firmado por Washington y Teherán el pasado miércoles-, y acusó a Israel de violarlo "desde el primer momento".

No obstante, la formación armada reivindicó en un comunicado que esta madrugada atacó a las tropas israelíes cuando intentaban infiltrarse por las colinas de Ali al Taher, en el sur del país, lo que llevó a que Israel, siempre según Hizbulá, recurriera "a intensos ataques aéreos dentro y fuera de la zona de operaciones, atacando, como de costumbre, a civiles inocentes para encubrir su fracaso militar".

Por su parte, el Ejército israelí apuntó a que Hizbulá lanzó más de 50 proyectiles contra sus fuerzas, que continúan ocupando y expandiendo su área de control en el sur libanés, durante la pasada noche.

Igualmente, señaló estar "comprometidos con el acuerdo de alto el fuego, de conformidad con las directrices del alto mando político, y continuarán actuando para eliminar cualquier amenaza contra el Estado de Israel y las fuerzas armadas".

Hasta el momento, ni la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ni el Ministerio de Defensa israelí se han pronunciado sobre la tregua que se aplica desde ayer en el Líbano.

Cientos de víctimas

De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública libanés y la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa, la cifra de muertos por los ataques israelíes en el sur y este del país mediterráneo este sábado aumentó a al menos 24 personas, entre ellas dos niños y un soldado.

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, perteneciente al Ministerio de Salud Pública libanés, informó que un "ataque del enemigo israelí" contra la población de Qanarit, en el distrito de Sidón, a unos 50 kilómetros al sur de Beirut, provocó siete muertos y trece heridos.

Por otro lado, la ANN ha ido publicando los ataques con víctimas a lo largo del día, siendo Barish una de las poblaciones más afectadas, ubicada en la región meridional de Tiro, donde han perecido cuatro miembros de una misma familia, incluidos dos niños, así como la pequeña población de Sahmar, en el valle de la Bekaa, en el este del Líbano, con al menos cuatro decesos.

Entre los fallecidos también se encuentra un soldado, que fue atacado mientras viajaba por una carretera en el sur de la nación de los cedros, informó el Ejército libanés en un comunicado, que añadió que un sargento pereció hoy por las heridas sufridas en un ataque de ayer lanzado por Israel.

Precisamente, el Ministerio de Salud Pública actualizó a 83 los fallecidos, entre ellos tres niños, y 141 heridos, por los bombardeos israelíes durante la jornada de ayer, una de las más sangrientas en semanas en el país.

De acuerdo con las últimas cifras actualizadas este mediodía por el ministerio, 4.057 personas han muerto y 12.121 han resultado heridas desde el pasado 2 de marzo por la ofensiva israelí, desembocada por la actuación de Hizbulá en la guerra en Irán -iniciada por Israel y Estados Unidos dos días antes- a favor de Teherán.