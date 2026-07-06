Hamás disuelve su gobierno en Gaza: habrá un comité de técnicos

El gobierno de Hamás en la Franja de Gaza anunció su disolución, para pasarle la administración a un comité formado por palestinos que deberá regir el enclave en línea con el acuerdo de alto el fuego, y la permanencia en sus puestos mientras tanto solo del personal "técnico y profesional".

Ismail al Thawabta, director de la oficina de medios del gobierno gazatí, hizo el anuncio en una rueda de prensa ofrecida en Deir al Balah (centro de Gaza), y luego el órgano ejecutivo publicó un comunicado con los pormenores de la decisión.

En concreto, se disolvió el llamado Comité de Emergencia del Gobierno de Gaza, creado por Hamás tras los ataques del 7 de octubre de 2023 para gobernar la Franja, y la persona que estaba a cargo de él de forma interina, Muhammad Abdul Jaliq al Farra, presentó su dimisión.

En su comunicado, el gobierno gazatí reitera su "plena disposición de entregar las riendas" al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por su sigla en inglés), un grupo de tecnócratas palestinos creado como parte del acuerdo de tregua mediado por Estados Unidos, pero al que Israel aún no ha dejado entrar en la franja palestina.

"Hoy, no solo reafirmamos nuestra posición de principios inquebrantable, sino que la traducimos en acciones y procedimientos concretos sobre el terreno, adoptando nuevas y decisivas medidas estratégicas que allanan el camino para el cumplimiento de esta obligación nacional", dice la nota.

Este paso se produce, afirma el mensaje, una vez se han recibido garantías de que se han completado los preparativos para el traspaso del gobierno, y a partir de ahora permanecerá en sus puestos solo "personal técnico y profesional".

"Seguirán en sus cargos para garantizar la continuidad de los servicios a nuestro pueblo palestino y evitar un vacío administrativo y técnico que perjudicaría a nuestro honorable pueblo", dice el comunicado.

Además, indica que todos estos empleados públicos están "plenamente dispuestos" a trabajar bajo las órdenes del NCAG y "acatar sus directivas y decisiones".

Este paso se produce después de las conversaciones en El Cairo entre las distintas facciones palestinas para la implementación del alto el fuego de octubre de 2025, el que se encuentra en un punto muerto con ataques casi diarios de Israel y un comité que aún no se ha hecho cargo de la administración del territorio, sin que haya comenzado la reconstrucción del enclave, Hamás no se ha desarmado y cientos de miles de personas tratan de sobrevivir aún en tiendas de campaña.