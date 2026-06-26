Felipe VI prevé "un futuro enormemente próspero" para la "magnífica" relación España-México

El rey Felipe VI destacó este viernes la "magnífica" relación entre España y México, a la que auguró un "futuro enormemente próspero", un día después de su reunión con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

"En esta visita tan breve, no quería dejar de pasar la oportunidad (...) de celebrar juntos esta relación tan magnífica que hay entre España y México ya desde hace tanto tiempo", aseguró en Guadalajara en un encuentro con miembros de la comunidad española en el país.

El monarca español, quien asistirá esta tarde (madrugada del viernes en España) al partido del Mundial de Fútbol entre España y Uruguay, subrayó, además, el "futuro enormemente próspero" para los lazos entre ambos países.

"Es verdad que va a mejor. La realidad de nuestra relación la representáis muchas veces vosotros, y también los mexicanos que viven en España de forma creciente", agregó en unas breves palabras en un hotel de la capital del estado de Jalisco.

Finalmente, indicó que lo importante es "sobre todo, hablar de futuro, trabajar por él, crear mejores condiciones" y "seguir caminando juntos en esta enorme comunidad que representa Iberoamérica en ambos lados del Atlántico".

Las palabras de Felipe VI se producen día después de la reunión celebrada el jueves en el Palacio Nacional, donde fue recibido por Sheinbaum, y que selló la normalización de las relaciones entre México y España después de varios años de tensiones diplomáticas originadas por la petición del Gobierno mexicano de que la Corona española ofreciera disculpas por los agravios cometidos durante la Conquista.

Colaboración sobre pueblos originarios

Por su parte, Sheinbaum expuso la importancia que tienen los pueblos indígenas para la identidad nacional mexicana y que, tras escuchar sus planteamientos, el monarca manifestó su interés en trabajar conjuntamente en ese tema en el marco de la próxima Cumbre Iberoamericana.

"El primer tema que yo toqué fue el tema de los pueblos indígenas, los pueblos originarios. La importancia que para México tienen los pueblos. Y hablé de por qué la solicitud del perdón era relevante o es relevante para nosotros", dijo la mandataria durante su conferencia de prensa.

La gobernante mexicana aseveró que el monarca español "escuchó" y planteó que en el encuentro iberoamericano, que se realizará en noviembre en Madrid, una de las mesas de trabajó es "justamente sobre pueblos originarios, sobre pueblos indígenas".