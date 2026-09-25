México: Hombre y mujer de origen maya fueron quemados vivos por sospechas de brujería

Un hombre y una mujer de origen maya tseltal fueron linchados y quemados vivos en una comunidad del municipio de Ocosingo, en el sureño estado mexicano de Chiapas, luego de ser acusados por pobladores de ejercer prácticas supersticiosas.

Según testimonios recabados en la comunidad de Las Tacitas, cuyos autores pidieron mantener el anonimato por motivos de seguridad, un grupo de pobladores retuvo a las víctimas y las trasladó al domo principal de la localidad, donde fueron sometidas durante varias horas a agresiones verbales y físicas antes de ser rociadas con combustible y quemadas, informaron las autoridades a la agencia de noticias EFE.

Videos difundidos en redes sociales muestran a varias personas reunidas mientras una de las víctimas, envuelta en llamas, intenta desplazarse por el lugar.

Tras el linchamiento, los cuerpos fueron abandonados a las afueras de la comunidad, a un costado de un camino, donde permanecieron cubiertos hasta el ingreso de las autoridades.

Familiares de las víctimas exigieron investigar los hechos y detener a los responsables, una petición a la que se sumaron autoridades tradicionales de una comunidad zapatista de la zona.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, a través de la Fiscalía de Justicia Indígena, abrió una carpeta de investigación por el linchamiento.

La fiscal de Distrito Indígena, Floralma Gómez Santos, confirmó que las autoridades ya establecieron comunicación con los familiares de las víctimas y mantienen las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.