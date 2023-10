Qué es la Agenda 2030, foco de teorías conspirativas y atacada por José Antonio Kast

Como un programa que, entre otras acciones, presuntamente busca "ideologizar" a los niños, niñas y adolescentes tachó el excandidato presidencial y líder de Republicanos, José Antonio Kast, a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de Naciones Unidas -aprobada en 2015 por los Estados miembros, entre ellos Chile-.

El político ultraderechista abordó aquel plan, sin ahondar en fundamentos, al defender que su implementación será restringida si se aprueba la propuesta de Constitución que se plebiscitará en diciembre, cuya redacción fue controlada por su partido en el Consejo Constitucional, pero que -según las encuestas- tiene mayor probabilidad de ser rechazada.

En el programa "Semana RE" que transmite en sus redes sociales, Kast fue inquirido por un usuario sobre un presunto apoyo de su parte a la política de la ONU: "No respaldo la Agenda 2030, no soy 'unonista'. Toda mi trayectoria demuestra que no es así y si estás preocupado de la Agenda 2030, lee el texto propuesto y te vas a dar cuenta de todo lo que se hace para impedir que la Agenda 2030 ideologice a nuestros niños, que es por donde primero entra", respondió, apuntando también que la Constitución ayudaría a evitar un supuesto "activismo judicial internacional".

En el panel estaba presente el timonel de Republicanos, Arturo Squella, quien complementó: "Siempre hemos prendido las señales de alerta de cómo te van pauteando desde afuera, de los organismos internacionales, la convivencia, afectando la soberanía, afectando en el fondo algo fundamental: que las decisiones tenemos que tomarlas en el país (...) muchas de estas organizaciones están extremadamente ideologizadas, con una lógica de extrema izquierda".

Ambos señalaron a la "Agenda 2030", que desde los últimos años ha sido objeto de múltiples teorías de la conspiración en redes sociales: éstas incluso dicen, sin pruebas, que el plan buscaría "reducir la población" mundial impulsando políticas tales como el aborto, lo que llaman "ideología de género" y la eutanasia.

En España, la tienda ultraderechista Vox ha calificado el plan como una "nueva religión de sustitución" que promueve el "adoctrinamiento" de los menores y la impementación de "leyes únicas para todos los países".

En Argentina, el candidato ultraderechista Javier Milei ha dicho que, en caso de ser electo presidente, su país no se plegará a la referida agenda pues, a su juicio: "Nosotros no adherimos al marxismo cultural, no adherimos a la decadencia".

QUÉ ES EN REALIDAD: PERSONAS, PLANETA Y PROSPERIDAD

¿Pero qué es en realidad la Agenda 2030?

Bajo el título "Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible", los Estados miembros de Naciones Unidas aprobaron en la Asamblea General del 25 de septiembre de 2015 la Resolución 70/1, en la que se comprometieron a adoptar, en los siguientes 15 años, "un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad".

Entre otros puntos, "tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad", reconociendo "que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible".

En la práctica, contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con 169 metas, que son de carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental, con foco en las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas.

El "desarrollo sostenible", explica la ONU, se define "como el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades".

Por ello, "aspiramos a un mundo sin pobreza, hambre, enfermedades ni privaciones, donde todas las formas de vida puedan prosperar; un mundo sin temor ni violencia; un mundo en el que la alfabetización sea universal, con acceso equitativo y generalizado a una educación de calidad en todos los niveles, a la atención sanitaria y la protección social, y donde esté garantizado el bienestar físico, mental y social; un mundo en el que reafirmemos nuestros compromisos sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, donde haya mejor higiene y los alimentos sean suficientes, inocuos, asequibles y nutritivos; un mundo cuyos hábitats humanos sean seguros, resilientes y sostenibles y donde haya acceso universal a un suministro de energía asequible, fiable y sostenible", afirman los Estados en la declaración.

Con todo, "reafirmamos que cada Estado tiene plena soberanía permanente sobre la totalidad de su riqueza, sus recursos naturales y su actividad económica, y que la ejercerá libremente", precisan también, puntualizando que la Agenda será implementada "en interés de todos, para las generaciones actuales y futuras".

"Al mismo tiempo, reafirmamos nuestra adhesión al derecho internacional y ponemos de relieve que la Agenda se implementará de manera compatible con los derechos y obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional, continúan.

En tal sentido, sostienen que el plan "será implementado por todos los países y partes interesadas mediante una alianza de colaboración".

"Estamos resueltos a liberar a la humanidad de la tiranía de la pobreza y las privaciones y a sanar y proteger nuestro planeta. Estamos decididos a tomar las medidas audaces y transformativas que se necesitan urgentemente para reconducir al mundo por el camino de la sostenibilidad y la resiliencia. Al emprender juntos este viaje, prometemos que nadie se quedará atrás", enfatizan.

En el portal web de Naciones Unidas sobre la Agenda 2030, se aclara además que "los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son jurídicamente obligatorios". La idea, en ese contexto, es que los países adopten los ODS "como propios" y que, por consiguiente, puedan establecer "marcos nacionales para el logro de los 17 objetivos".

Chile asumió en julio del corriente la presidencia del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas por el período de un año, un rol que usará "para continuar fomentando y promoviendo una cultura de paz, tolerancia y respeto".

La elección, resaltó entonces la Cancillería chilena, "es un reconocimiento al liderazgo del país por promover el desarrollo inclusivo y su compromiso con la implementación plena de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible".

Lee a continuación el texto íntegro

Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible by Cooperativa.cl on Scribd