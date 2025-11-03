Chilena perdió dos dedos mientras trabajaba como instructora de buceo en Australia

Una joven chilena, que trabajaba como instructora de buceo en Australia, perdió dos dedos y parte de un tercero tras sufrir un accidente mientras manipulaba una máquina en la Gran Barrera de Coral, en Cairns.

A través de redes sociales, Francisca Sire contó que se encontraba guardando una boya a bordo de un barco turístico, cuando su mano quedó atrapada por el compresor que se usaba para llenar los tanques de aire. "Sentí que algo me estaba tirando, la saqué y mis dedos ya no estaban", comentó.

"Pedí ayuda con mi mano ensangrentada, pero todos estaban en shock. Me di cuenta de que tenía que reaccionar, así que me hice el primer auxilio, me puse una toalla para parar la sangre y busqué a alguien que me ayudara", recordó.

La emergencia se atendió inicialmente en pleno mar. Una pasajera que era doctora la asistió y le administró morfina para soportar el dolor durante el trayecto de regreso. "Me concentraba para no desmayarme. Yo misma daba instrucciones: saquen una venda, póngala a presión, mantengan la mano en alto", contó.

Al llegar a tierra, fue trasladada en ambulancia hasta un hospital, donde se confirmó que no era posible reimplantar los dedos. "Mis compañeros bajaron a buscarlos, pero no había nada que hacer. Encontraron una parte de uno, pero era solo la mitad de una punta", aseguró.

La joven explicó que tras cuatro cirugías y un proceso de rehabilitación, finalmente logró retomar su trabajo. "Pensé que no iba a poder bucear nunca más, pero aprendí que no hay límites. La terapia psicológica fue clave para superar todo. Me ha escrito mucha gente que ha perdido dedos también. Me alegra que mi experiencia les sirva de ayuda o inspiración, porque esto es difícil, pero se puede salir adelante", concluyó.