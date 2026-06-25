Chilenos reciben más de seis años de cárcel en Nueva Zelanda por tráfico de drogas

Dos hermanos chilenos fueron condenados a más de seis años de cárcel en Nueva Zelanda tras ser hallados culpables de intentar ingresar cerca de seis kilos de cocaína al país, en un caso investigado como tráfico internacional de drogas.

Se trata de Patricio Andrés Castillo Castro, de 26 años, y Fabián Alonso Castillo Castro, de 34, quienes fueron detenidos en junio de 2025 en un hotel de Auckland luego de arribar desde Santiago en un vuelo comercial.

Fue entonces que quedaron bajo investigación por los delitos de importación y posesión de drogas con fines de distribución.

A un año de su detención, la justicia neozelandesa dictó una sentencia de seis años y tres meses de presidio para ambos, tras acreditar su participación en el ingreso de la droga.

Según la investigación, tras su llegada a Nueva Zelanda los hermanos entregaron versiones inconsistentes sobre sus planes de viaje y dijeron que continuarían hacia Tonga, algo que nunca ocurrió.

Dicha situación llevó a las autoridades a seguir sus movimientos y posteriormente a allanar el hotel donde se hospedaban.

En ese procedimiento se encontró la droga, que estaba oculta en el equipaje y en mangas de compresión para las piernas, las que habrían sido modificadas para intentar evadir los controles policiales.

Durante el juicio se expuso que los acusados habrían sido captados para realizar el traslado bajo la promesa de un viaje con gastos cubiertos y la posibilidad de obtener dinero para saldar deudas.