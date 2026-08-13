Nueva Zelanda busca voluntarios de todo el mundo para cuidar animales: Ofrecen alojamiento

Un santuario de animales ubicado en la Isla Sur de Nueva Zelanda abrió una convocatoria para recibir voluntarios internacionales interesados en colaborar en el cuidado de especies rescatadas.

La iniciativa de Kind Farm, recinto ubicado en la región de Otago, permite a los participantes convivir con caballos, ponis, burros, ovejas, cabras, vacas, cerdos y gallinas que fueron abandonados, maltratados o quedaron sin hogar.

Como parte de la experiencia, los voluntarios tendrán alojamiento dentro del santuario y recibirán capacitación para realizar las distintas labores, por lo que no es necesario contar con experiencia previa en el cuidado de animales.

Las tareas incluyen alimentar a las distintas especies, limpiar corrales y establos, cepillar a caballos, ponis y burros y acompañarlos durante sus paseos, además de colaborar en actividades al aire libre como la plantación de árboles y el cuidado del vivero.

La convocatoria está dirigida a personas responsables y comprometidas con el bienestar animal, quienes durante su estadía también podrán disfrutar del entorno natural de la zona, ya que Kind Farm se encuentra a unos 15 minutos de Wanaka y a 40 minutos de Queenstown, dos destinos conocidos por sus lagos, senderos, parques naturales y centros de esquí.

Las personas interesadas pueden revisar las condiciones y el proceso de postulación en la página oficial de Kind Farm, donde se detallan la duración de las estadías y los requisitos del programa.

Cabe destacar que quienes viajen desde Chile deberán revisar las condiciones migratorias de Nueva Zelanda, ya que si bien los visitantes chilenos pueden requerir una NZeTA para ingresar al país, es decir, una autorización electrónica de viaje para ingresar al país, dicho documento no significa necesariamente que puedan realizar actividades de voluntariado.

Esto dependerá de las características de las labores y de los beneficios que reciba cada participante, por lo que se recomienda consultar directamente con Immigration New Zealand antes de comprar los pasajes o comenzar la estadía, además de contar con pasaporte vigente y un seguro de viaje que incluya cobertura médica.