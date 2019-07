Corea del Norte aseguró que el estudiante australiano había sido detenido por espionaje

Corea del Norte reveló este sábado que el estudiante australiano Alek Sigley, que abandonó el país asiático este jueves tras permanecer más de una semana desaparecido, había sido detenido por espionaje y provocar sentimientos contra el país a través de internet.

Según el régimen norcoreano, "a instancias de medios contrarios a la RPDC" (República Popular Democrática de Corea, nombre oficial del país), Sigley "entregó varias veces los datos y fotografías que recopiló y analizó mientras recorría Pionyang haciendo uso de su tarjeta de identificación de estudiante extranjero".

Así lo manifestó en un mensaje remitido por la agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA, y adelantado por NK News, un portal web especializado en informaciones sobre Corea del Norte, y uno de los medios hostiles con los que el Norte señaló que Sigley colaboraba.

Según el informe, Sigley "admitió honestamente sus actos de espionaje... y pidió perdón repetidamente, disculpándose por la intrusión en la soberanía de la RPDC", que lo expulsó del país "mostrando indulgencia humanitaria".

Sigley, que se encuentra actualmente en Tokio con su esposa, Yuka Morinaga, fue liberado este jueves gracias a la mediación de Suecia -en representación de Australia- ante las autoridades norcoreanas.

En un comunicado remitido a los medios por un representante, el australiano agradeció el apoyo recibido, señaló su intención de volver a la normalidad y de permanecer en silencio sobre su arresto.

