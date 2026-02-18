Síguenos:
"Sin pan ni pedazo": Vecinos de Penco cuestionan avance de reconstrucción a un mes del incendio

Vecinos del sector Ríos de Chile, de la comuna de Penco, manifestaron su molestia ante el proceso de reconstrucción tras los devastadores incendios que afectaron a la zona hace un mes, aludiendo a que algunos de los afectados se quedaron "sin pan ni pedazo" tras las ayudas entregadas por la autoridad.

En paralelo, otro damnificado encaró a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, sobre las demoliciones en el sector, ante lo que la autoridad apuntó al alcalde de la comuna, Rodrigo Vera, quien no ha realizado solicitudes oficiales y solamente han sido a través "de las cámaras".

