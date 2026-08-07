Perú tendrá sus feriados los días viernes: buscan potenciar el turismo

El gobierno de Perú moverá casi todos los días feriados a los viernes, para así potenciar el turismo interno y mejorar la productividad, informó el ministro de Economía, Elmer Cuba, quien también anunció que el aumento del salario mínimo en 170 soles (46 mil pesos chilenos) prometido por la presidenta Keiko Fujimori se realizará en dos fases.

Entre sus anuncios, Cuba dijo que el Ejecutivo no va a aumentar ni a reducir los días festivos nacionales, que han crecido en los últimos años como medida popular de anteriores gobiernos, pero sí anunció que van a "optimizarlos en el margen" para que generen más beneficios.

Cuba explicó que a partir de 2027, todos los feriados se moverán al viernes, menos Navidad, Año Nuevo y el día nacional de Perú, el 28 de julio; y apuntó que quizás esta medida se inicia a finales de 2026.

Durante este año, Perú cuenta con 16 días festivos, con 13 de ellos en jornadas hábiles.

La autoridad sostuvo que esta disposición tiene dos efectos, por un lado potenciar el turismo interno, ya que así tanto ciudadanos como empresas sabrán desde el inicio del año qué viernes son feriados y podrán organizarse mejor para viajar, contratar personal y prepararse para la llegada de visitantes.

El segundo motivo de la medida, según explicó Cuba, es minimizar el daño que producen los feriados a ciertas compañías, puesto que hay estudios que indican que si hay días festivos los martes, miércoles o jueves, la productividad en las empresas baja, respecto a si los festivos son los lunes o viernes.

Sobre el ingreso mínimo, el ministro -que asumió el cargo el 28 de julio- informó que el aumento de 15% tendrá dos etapas, primero de 1.130 (305 mil pesos chilenos) a 1.230 soles; y luego de 1.230 a 1.300 soles, apoyo estatal para las pequeñas compañías en el primer mes de reajuste.