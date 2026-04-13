La Policía Anticorrupción de Perú detuvo este lunes a un exgerente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Sanamé, horas después que dimitiera al asumir su responsabilidad en los fallos logísticos ocurridos en los comicios generales celebrados este domingo, que provocaron graves retrasos en la apertura de centros de votación en Lima.

Las elecciones continuaron este día en la zona de Lima Sur, donde también hubo problemas con la entrega del material electoral. Por lo menos dos horas han tardado en instalarse las casi 60 mesas que albergan un total de 13 colegios.

Escucha el informe completo del corresponsal de Cooperativa Ricardo Alba.

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