Arturo Barrios señaló en Cooperativa la relevancia de la unidad del Partido Socialista para actuar "como un dique de contención frente a una derecha" que, instalada en el Gobierno, busca "retrotraer derechos sociales".

"Nosotros somos declaradamente opositores a este Gobierno de José Antonio Kast", dijo en El Primer Café el vicepresidente PS, al comentar "una semana donde —no se puede tapar el sol con un dedo— hubo opiniones distintas, tensiones dentro del Partido".

Los conflictos recientes entre las facciones que representan la timonel Paulina Vodanovic y la dupla Cicardini-Manouchehri reflejan que "hay que conversar más, hay que

dialogar", en un marco de "fraternidad y canalización de las diferentes percepciones", reflexionó el exdiputado.

"El Partido Socialista siempre ha tenido diferentes puntos de vista y siempre hemos recurrido a nuestra institucionalidad para poder observar caminos comunes. Lo más importante es la unidad del Partido, la unidad de la oposición y hacer frente a una derecha que desea retrotraer derechos sociales; ser un dique de contención ante eso", sentenció en Cooperativa el también secretario general subrogante, que está reemplazando a Camilo Escalona a propósito de su tratamiento por cáncer.

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