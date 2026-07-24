Diputado Meza pone las manos al fuego por exsubsecretario que dio positivo a test de drogas
Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON / hacienda.cl
El diputado José Carlos Meza (Partido Republicano) expresó este viernes en Cooperativa su respaldo a Juan Pablo Rodríguez, removido como subsecretario de Hacienda tras dar positivo en el test de drogas aplicado a autoridades de Gobierno.
El parlamentario aseguró que pondría las manos al fuego por la exautoridad, a quien conoce hace casi dos décadas: "Me sorprende la noticia de este resultado del test, porque jamás nunca podría decir que lo he visto en alguna actitud irresponsable. Todo lo contrario: siempre he considerado que es un gran profesional".
"Confío en que en los próximos días esta situación se irá aclarando y que prontamente pueda ver repuesta su honra", afirmó Meza.